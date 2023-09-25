Раскрыты причины постоянного желания есть Врач Арзамасцев: постоянное желание есть может оказаться признаком заболевания

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Постоянное желание есть может оказаться признаком ряда заболеваний, предупредил врач-диетолог нутрициолог Евгений Арзамасцев. В разговоре с «Москвой 24» он уточнил, что к таким болезням относятся гипертиреоз, инсулинорезистентность, диабет и проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

Если есть какие-то нарушения секреторной функции желудочно-кишечного тракта, человеку <...> хочется есть больше обычного. Как правило, это повышенная кислотность желудка, которая сопровождается язвой, гастритом. Человек в этом случае может набирать вес, — пояснил специалист.

По словам Арзамасцева, при сахарном диабете или инсулинорезистентности постоянное чувство голода обусловлено тем, что клетки недополучают питание. Все, что съедает человек, в основном направляется в запас жировой ткани. Это также может привести к набору лишнего веса.

При гипертиреозе, проблемах в работе щитовидной железы, в избытке образуются гормоны, повышается метаболизм. Человек может постоянно хотеть есть и при этом терять в весе, уточнил нутрициолог. Врач отметил, что постоянное ощущение голода может быть обусловлено стрессом или несоблюдением баланса потребляемых белков, жиров и углеводов.

Если человек, например, в основном ест какую-то углеводную пищу и исключает белки из рациона, то его может постоянно тянуть на еду. Так организм пытается получить то, чего ему не хватает, — заключил Арзамасцев.

Эндокринолог Виктор Жиляев ранее рассказал, что частые перекусы наносят вред здоровью, так как превращаются в жировые отложения. По его словам, каждый подобный прием пищи стимулирует выделение гормона инсулина, который является жиронакапливающим гормоном.