Раскрыты причины плохого поведения собак Кинолог Голубев: собака может плохо себя вести из-за стресса и психотравм

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Плохое поведение собаки может иметь различные причины, включая ошибки в дрессировке, проблемы со здоровьем, стресс, повышенную активность и даже психологические травмы, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью РИА Новости. Он отметил, что ответственные владельцы часто имеют хорошо воспитанных питомцев.

Не нужно сразу списывать плохое поведение любимца на его необучаемость. Важно разобраться, почему собака не слушается или громит квартиру. Причины могут быть как в неправильном подходе к воспитанию животного, так и в серьезных проблемах со здоровьем, — пояснил Голубев.

Эксперт подчеркнул, что перед началом обучения собаки необходимо изучить ее поведение, особенности характера и учитывать индивидуальные особенности. Голубев рекомендует проконсультироваться с профессионалами или прочитать специализированную литературу, поскольку то, что может быть подходящим поощрением для одной собаки, может быть неприемлемым для другой.

Ранее Голубев рассказал, что при выборе щенка в дом необходимо ориентировать на породу и ее особенности. Эксперт напомнил, что идеального от рождения питомца не существует.