Раскрыты «позорные» особенности Китая Российская туристка пожаловалась на отсутствие мыла в китайских туалетах

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Российская туристка побывала в Китае и возмутилась некоторыми особенностями страны, назвав их позорными для местных жителей, об этом она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен». Так, путешественница обратила внимание на отсутствие мыла и даже дозатора для него в китайских общественных туалетах.

Ну разве не позор? Учитывая, что Китай — богатая развитая страна, — заявила россиянка.

Туристка добавила, что, несмотря на развитость Китая, в стране можно найти настоящие трущобы. По ее словам, у проживающих там людей нет собственного туалета и душа. При этом такие районы находятся по соседству с роскошными высотками, где ездят дорогие иномарки.

Даже не представляю, каково это — жить в подобных условиях, — призналась блогер.

Россиянка также удивилась наличию сушилок для белья рядом с дорогами в Китае. Она отметила, что местным жителям приходится выставлять личные вещи на всеобщее обозрение из-за отсутствия центрального отопления в квартирах.

Ранее российский турист пожаловался, что ему пришлось около суток находиться в Международном аэропорту Дубая. По его словам, туристам отказывают в размещении и не снабжают питьевой водой. Люди вынуждены спать на полу либо на креслах прямо в аэропорту.