Раскрыты последствия ночного храпа для мозга и сердца Отоларинголог Елизарова: храп способен вызвать нарушения сна и гипертрофию сердца

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Храп во сне может спровоцировать проблемы с сердцем и мозгом из-за того, что он вызывает кислородное голодание, рассказала «Радио 1» отоларинголог Людмила Елизарова. По ее словам, именно эти органы потребляют большую часть кислорода, поэтому у храпящих людей нередки нарушения сна, а также повышение давления и гипертрофия сердца. Эксперт отметила, что храп является неправильным способом дыхания, возникающим из-за сужения верхних дыхательных путей.

Если человек переходит больше на ротовое дыхание, то возникает кислородное голодание. А мозг и сердце берут на себя 80% кислорода. Поэтому у таких пациентов отмечается нарушение сна, где должны быть глубокие стадии сна, со стороны сердца начинаются проблемы — гипертрофия сердца, высокое давление, — сказала Елизарова.

Отоларинголог назвала храп тяжелым хроническим заболеванием, которое способно прогрессировать. Она уточнила, что если не обратиться к врачу сразу после его появления, решить проблему в будущем можно будет лишь хирургическим путем. Врач добавила, что возникнуть храп может из-за искривления перегородки носа, наростов и воспаления слизистой оболочки, а также гипертрофического ринита.

Сомнолог София Черкасова ранее заявила, что положение на спине во время сна потенциально может быть опасно для людей, предрасположенных к храпу. Специалист отметила, что в некоторых случаях это может привести к риску остановки дыхания.