Раскрыты полезные свойства морской соли Диетолог Гинзбург рассказал о содержании полезных микроэлементов в морской соли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пищевая морская соль содержит полезные для человеческого организма микроэлементы, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что в отличие от поваренной соли в морской кроме хлорида натрия есть магний и калий. Они необходимы для стабилизации обменных процессов.

И калий, и магний необходимы для нормального течения обменных процессов, в частности для регуляции работы сердца, головного мозга и кишечника, — подчеркнул специалист.

Диетолог пояснил, что калий полезен для профилактики аритмии благодаря способности замедлять работу сердца. Магний тоже обладает этим эффектом, но кроме того положительно влияет на деятельность головного мозга и помогает работе кишечника и желчного пузыря. Гинзбург предупредил, что норма морской соли в день не должна превышать пяти граммов. Ее можно добавлять и в горячие, и в холодные блюда.

Диетолог Маргарита Королева ранее посоветовала добавлять в еду соки лимона, грейпфрута, граната или клюквы, чтобы избавиться от привычки есть соленое. Также можно заменить соль ароматными травами или специями. По словам специалиста, избыток соли в рационе задерживает жидкость в организме, повышает артериальное давление и способствует набору веса.