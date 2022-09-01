Раскрыты полезные свойства имбиря Диетолог Тихомирова: имбирь способствует похудению и улучшает метаболизм

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Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что имбирь обладает рядом полезных свойств, среди которых улучшение метаболизма, выраженное противомикробное действие, а также укрепление иммунитета. Эксперт отметила, что в имбире содержится капсаицин, который улучшает кровоснабжение слизистых, поэтому его можно использовать для профилактики хронических заболеваний. По словам врача, он также способствует похудению, пишут «Известия».

У имбиря очень много полезных свойств, за это мы его и любим. В составе имбиря в большом количество содержатся фитонциды — вещества, которые обладают легким освежающим бактерицидным действием, — поделилась Тихомирова.

Специалист добавила, что имбирь также улучшает восприятие всех вкусовых ощущений от пищи.

Врач-диетолог Нурия Дианова ранее заявила, что избыток фруктозы в рационе может навредить печени. Эксперт пояснила, что несмотря на то, что фруктоза немного полезнее сахара, создается ложное ощущение отсутствия вреда, которое приводит к потреблению сверх нормы. По ее словам, женщинам рекомендуется придерживаться порции в 150–200 граммов ягод или фруктов, мужчинам же можно съедать по 200–250 граммов.