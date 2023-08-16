Раскрыты полезные свойства белых грибов и лисичек Грибник Зобнин назвал лисички полезными для выведения паразитов из организма

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Белые грибы

Лисички полезны для здоровья тем, что они помогают выводить паразитов из организма человека, полезны при болезнях печени и почек и содержат большое количество витамина А, пояснил грибник Никита Зобнин. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт уточнил, что в этих грибах есть вещество хиноманноз, благодаря которому продукт всегда остается чистым и не подвержен влиянию личинок мух. Белый гриб при этом в целом полезен для иммунитета, уточнил эксперт.

Поэтому лисички применяются и для выведения паразитов из организма человека, и для лечения почек и печени. Но это еще не все. Витамин А, в достатке содержащийся в таких грибах, позволяет оказывать помощь при болезнях глаз, — пояснил эксперт.

По словам Зобнина, белые грибы принято называть «лесным мясом» — в них содержится большое количество белка. По его словам, сушенный белый гриб сравним по этому показателю с говядиной. Данный продукт помогает улучшить общее состояние организма, обмен веществ, а также разжижает кровь, подчеркнул грибник.

Нутрициолог Ольга Царева ранее рассказала, что лучше всего на мужское и женское либидо влияют лисички и белые грибы. Врач объяснила, что они содержат необходимый комплекс витаминов для повышения сексуального влечения.