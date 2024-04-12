Раскрыты подробности драки школьниц в Вершинотейской школе Ученик Вершинотейской школы: избитая девушка сама провоцировала конфликт

Девушка, которую избили в Вершинотейской школе, сама провоцировала конфликт, рассказал NEWS.ru одноклассник напавших учениц. По его словам, девочки, которые устроили драку, растут в благополучных семьях, проблем с воспитанием у них нет.

Пострадавшая девушка сама ходит и провоцирует всех, оскорбляет и выводит на конфликт. У моих знакомых просто уже кончилось терпение. Обидчицы из благополучных семей, все у них дома хорошо, с воспитанием проблем нет, — сказал собеседник.

По словам источника, его одноклассницы не первые, кого избитая спровоцировала. Он добавил, что сейчас с пострадавшей все хорошо, в больницу ее не забирали.

Пострадавшая не сильно получила, ее даже не госпитализировали, все с ней сейчас хорошо, — отметил ученик.

По данным МВД по Республике Хакасия, правоохранители зафиксировали в Сети сообщения об инциденте в поселке Вершина Теи Аскизского района, где 13-летняя школьница избила 16-летнюю соперницу. Стражи порядка проводят проверку, участницы инцидента установлены.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором школьницу из Чайковского избивают и унижают сверстницы. На кадрах девочка громко кричит и зовет бабушку, однако обидчицы закрывают ей рот, заставляют вставать на колени и извиняться. Пострадавшую обвинили в распространении слухов о беременности одной из нападавших.