Раскрыты подробности увольнения Путиным генерала СКР Габдулина«Ъ»: увольнение генерал-майора СКР Габдулина не связано с конфликтами
«Коммерсант» со ссылкой на источник в СК РФ раскрыл подробности увольнения генерал-майора юстиции Рустама Габдулина из ведомства. Отмечается, что это никак не связано с какими-либо конфликтами.
Габдулин
Источник подчеркнул, что Габдулин мог просто захотеть сменить род деятельности. В частности, предполагается, что совсем скоро он займётся адвокатской деятельностью, однако более точных данных по этому поводу нет.
Ранее адвокат Сергей Бадамшин, выложив копию указа президента, сообщил, что следователь по особо важным делам при председателе СК генерал-майор юстиции Рустам Габдулин уволен из Следственного комитета. Он занимался расследованием наиболее громких дел: о крушении теплохода «Булгария», пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», стрельбе в Пермском университете.