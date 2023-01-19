Раскрыты подробности состояния здоровья Краско Директор Краско сообщил, что актера выписали из больницы

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Иван Краско

Актера Ивана Краско выписали из Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге, передает портал 78.ru. По информации журналистов, артист, вероятно, продолжит лечение в центре Алмазова. Как рассказал директор Краско Вячеслав Смородинов, актер уже сейчас чувствует себя хорошо.

Надо его будет обследовать в Алмазова, пройти КТ сердца, и уже другие специалисты дадут свои советы, заключение. Ну, в 92 года ему предлагать операцию — мне кажется, это может сильно сказаться на его здоровье, — сообщил директор.

Смородинов добавил, что Краско уже «рвется на сцену».

В начале декабря артист был в плановом порядке госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге для профилактики. Позже Краско обвинили в том, что он выписался из клиники в Петербурге, не оплатив пребывание в ВИП-палате на сумму около 10 тысяч рублей. Смородинов эти обвинения отвергал.

Уже 6 января Краско оказался в больнице с подозрением на инсульт. Позднее диагноз подтвердился. 10 числа выяснилось, что артиста перевели в общую палату.

Сам Краско подтверждал, что идет на поправку.