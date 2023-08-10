Раскрыты подробности работы Volkswagen в России под новым названием AGR: россиянам остались доступны покупка и обслуживание Volkswagen, Audi и Skoda

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне смогут приобретать и обслуживать новые автомобили марок Volkswagen, Audi и Skoda после переименования «Фольксваген Груп Рус» в AGR Automotive Group, рассказали NEWS.ru в компании AGR. В информационном центре подчеркнули, что дилерские центры продолжают принимать заявки на ТО и гарантийный ремонт.

Все гарантийные обязательства сохраняются, работаем со всеми марками: Skoda, Audi, Volkswagen. Касаемо техобслуживания и гарантийного ремонта — да, дилерские центры все принимают. С поставками запчастей есть некоторые проблемы, связанные с нарушенной логистикой. Если на центральном складе в России нет нужной детали, то ее заказывают за рубежом. Единственный момент — срок доставки может быть долгим, все индивидуально, — отметили в AGR.

В AGR добавили, что новые автомобили можно купить только при их наличии в дилерских центрах, так как заказ пока невозможен.

9 августа AGR на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что «Фольксваген Груп Рус» продолжает свою деятельность под новым названием AGR Automotive Group.

Стоимость продажи активов немецкой компании Volkswagen в России составила €125 млн, сообщается в полугодичном отчете компании. Согласно тексту документа, их приобрел инвестор в лице ООО «Арт Финанс», которого поддерживает дилер «Авилон». Сделка по продаже 100% долей в «Фолксваген Груп Рус» была завершена 18 мая.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал NEWS.ru, что планы Японии запретить экспортировать в Россию машины с объемом двигателя свыше 1,9 литра могут лишить граждан РФ полноразмерных праворульных внедорожников. По его словам, в РФ могут перестать поставлять новые джипы и кроссоверы — Nissan X-Trail, Patrol, а также Toyota Land Cruiser.