Раскрыты подробности пристрастия Бориса Ельцина к алкоголю

https://static.news.ru/photo/88f54a5e-6b99-11eb-b067-96000091f725_660.jpg Борис Ельцин Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look

Первый президент России Борис Ельцин не являлся алкоголиком и выпивал, когда было действительно тяжело. Об этом рассказал его бывший помощник Георгий Сатаров.

Борис Николаевич — интроверт. Трудно себе представить, как это, политик — и интроверт? Но это действительно так. Он все проблемы пережигал в себе. Интроверт не делится тем, что у него болит, — сообщил политолог в интервью YouTube-каналу «Школа гражданского просвещения».

Сатаров пояснил, что Ельцина невозможно было споить.

Это не значит, что он не позволял себе, когда действительно было тяжело, устал и так далее, — добавил помощник.

По его словам, Ельцин бросил пить в 1995 году после перенесённого инфаркта.

Ранее Сатаров рассказал, что первый президент России Борис Ельцин имел веские причины на то, чтобы выбрать своим преемником Владимира Путина. Главе государства был нужен человек, способный «сохранить достигнутое». Дефолт 1998 года стал для Ельцина шоком. И если до этого он рассматривал в качестве своего преемника Бориса Немцова и ряд других политиков, то после дефолта президенту необходимо было передать власть в руки человека, который смог бы сохранить то, к чему страна пришла к моменту кризиса. Приняв такое решение, Ельцин стал искать варианты среди сотрудников силовых ведомств, и одним из кандидатов оказался Путин, на тот момент являвшийся директором ФСБ. Однако позже, уже после своей отставки, Ельцин в кулуарах критически высказывался о деятельности Путина. Так, он упрекал его в стремлении к популярности.

Борису Ельцину 1 февраля исполнилось бы 90 лет. В день его юбилея Владимир Путин возложил цветы к его могиле на Новодевичьем кладбище. Память Ельцина также пришли почтить зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, экс-глава управления делами президента в 1993–2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе, а также глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, работавший в правительстве во время президентства Ельцина, писал NEWS.ru.