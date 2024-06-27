Появились подробности о мужчине, погибшем при сходе вагонов в Коми SHOT: погибший при ЧП в Коми мужчина ехал с вахты на Кубань, где его ждала семья

Фото: МЧС России

Telegram-канал SHOT сообщает, что одним из погибших при сходе с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми оказался 34-летний мужчина, который ехал с вахты на Кубань. По данным канала, дома его ждали жена и дети. Отмечается, что семью известили о его гибели утром 27 июня.

Как пишет SHOT, погибший работал оператором котельной «Салехардэнерго» в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным канала, супруга в последний раз связывалась с ним вечером 26 июня, ночью его телефон стал недоступен. У мужчины осталось трое детей в возрасте трех, 10 и 13 лет.

В РЖД ранее заявили, что тело еще одного погибшего обнаружили на месте схода пассажирского поезда в Коми. Таким образом, число жертв аварии выросло до двух.

Тем временем на месте происшествия, как отмечает SHOT, продолжают искать 15-летнюю девочку, которая числится пропавшей без вести после происшествия. ТАСС со ссылкой на администрацию Воркуты писал, что ее нашли живой, но Telegram-канал назвал эту информацию преждевременной.

26 июня на перегоне Инта — Угольный сошло девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Как отмечали в РЖД, в пассажирском поезде находились 232 человека. По предварительным данным, причиной аварии стал подмыв полотна в результате осадков.

Как уточнил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в результате схода вагонов семеро человек, включая ребенка, находятся в тяжелом состоянии. Всего пострадали до 40 пассажиров, добавил он. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности (ч.1 ст. 263 УК РФ).