Раскрыты подробности о флаге Украины в РУДН РИА Новости: флаг в РУДН был вывешен на стенде Украины на неделе культуры стран

Фото: rudn

Украинский флаг Российском университете дружбы народов (РУДН) был вывешен на стенде Украины на неделе культуры стран Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в вузе. По его словам, стендов было много, подобные выставки в стенах учебного заведения проходят регулярно.

В РУДН постоянно проходят выставки культуры разных стран. В этот понедельник, например, открылась неделя культуры студентов из стран Европы. Там было представлено много стран — и Греция, и Молдавия, и Кипр. А авторы всяких каналов обсуждают только стенд ребят из Украины. <...> Воспитывать русскую культуру надо правильно, а не через разжигание розни, — сказал источник.

При этом по мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинские флаги являются символом режима, который поддерживает националистов. А в скандальной ситуации с вывешиванием символов на выставке в РУДН нужно разобраться.

Минобрнауки назначило служебную проверку, в результате которой «все виновные понесут наказание».