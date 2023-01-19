Названы возможные сроки мощного наступления ВСУ Военный историк Кнутов: ВСУ планируют мощное наступление в конце марта

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Директор музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов предположил, что ВСУ могут готовить мощное наступление в конце марта — начале апреля. Кнутов рассказал «Радио 1», что в настоящее время Украина собирает резервы, готовит личный состав за рубежом и просит у Запада наступательную технику. Эксперт утверждает, что сейчас российские войска прорывают линию обороны, также известную как «восточный овал». По словам Кнутова, войска России продолжают наступление.

Сейчас оно продолжилось после освобождения Соледара, который открыл российским военным дорогу на Артемовск, Славянск и Краматорск. Освобождение станции Соль также позволило перерезать пути снабжения ВСУ между Артемовском и Северском и теперь дает возможность подойти к Северску и в последующем начать его освобождение, — сказал эксперт.

Кнутов считает, что сейчас также главная задача для российской армии состоит в том, чтобы до конца зимы максимально продвинуться в Донбассе.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что главными направлениями для наступления ВС РФ после взятия Соледара, как он предполагает, станут Марьинка, Артемовск и Авдеевка. По оценке эксперта, на взятие этих городов России при самом худшем сценарии потребуется 1–1,5 месяца.