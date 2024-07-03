Раскрыта суть иска Генпрокуратуры против водочного магната Шефлера «Коммерсант»: Шефлера хотят признать экстремистом и конфисковать его активы в РФ

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Юрий Шефлер

Генпрокуратура добивается признания уехавшего водочного магната Юрия Шефлера экстремистом и конфискации его активов в России, сообщает «Коммерсант». По данным издания, заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев обратился в Тамбовский районный суд с соответствующим административным иском.

По версии Генпрокуратуры, Шефлер и подконтрольные ему компании Amber Beverage Group Holdings S. a. r. l. и Stoli Group S. a. r. l. представляют собой объединение, «имеющее ярко выраженный антироссийский характер». Там также отметили, что эта группа преимущественно функционирует в странах Евросоюза, а ее действия направлены «против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства».

В надзорном ведомстве указали, что объединение активизировалось после переворота на Украине в 2014 году, а Шефлер разделяет ненависть Киева к российскому народу. В Генпрокуратуре зафиксировали, что он поощряет обстрелы территории РФ и активно поддерживает руководство Украины в соцсетях, а подконтрольные Шефлеру компании осудили проведение СВО на Украине и проводят маркетинговые акции для привлечения людей к поддержке ВСУ.

Вышеперечисленные факты позволяют квалифицировать действия Шефлера как экстремистские и обратить его активы в пользу государства, считают в надзорном ведомстве. В частности, конфискации подлежит АО «Амбер Талвис», ежегодная выручка которого составляет 1,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что спиртовой завод «Амбер Талвис» уехавшего из России водочного магната Юрия Шефлера арестован по иску Генпрокуратуры, также под арестом находится неработающий завод в Калининграде. Согласно картотеке Тамбовского районного суда, иск поступил 21 июня. Спирт с этого предприятия поступал на предприятие в Латвии, выпускающее водку Stolichnaya и Moskovskaya.