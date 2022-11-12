Раскрыты первые признаки деменции у пожилых людей Невролог Аникина: суетливость может указывать на развитие деменции у пожилых людей

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Врач-невролог Марина Аникина рассказала «Известиям», что суетливость и желание ярко одеваться может свидетельствовать о развитии деменции у пожилых людей. Она также указала на отказ от уборки в доме и преобладание слов-паразитов в речи в качестве таких признаков. Она предупредила, что у людей с начальной стадией деменции могут возникнуть сложности с новыми предметами.

Если поменяли замок входной двери, домофон установили, может действительно прям в ступор вводить. Или вы подарили родственнику телефон новый, а он в коробочке и лежит, — поделилась Аникина.

По словам специалиста, самый очевидный признак — это провалы в памяти, когда человек воспринимает текущее место жительство как не свое, поэтому возникают блуждание и навязчивые уходы из дома.

Дерматолог Ольга Андриянова ранее рассказала, что красные пятна на теле могут свидетельствовать об аллергических реакциях и стрессе. Эксперт отметила, что в качестве аллергенов могут выступить пыль, стиральный порошок, укусы насекомых и продукты питания. Она добавила, что при правильно подобранном лечении пятна могут исчезнуть за более короткий срок.