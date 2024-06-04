Раскрыты особенности стенда Петербурга на ПМЭФ-2024 «МК в Питере»: на стенде Петербурга для ПМЭФ-2024 покажут инновации города

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Инновации города продемонстрируют на стенде Петербурга для ПМЭФ-2024, который начнется уже в среду, 5 июня, сообщает MK.RU. По имеющимся данным, Смольный выделил почти 104 млн рублей для возведения экспозиции площадью 1697 квадратных метров.

В редакции также уточнили, что в центре стенда находится автомобиль, которым, по предварительным сведениям, является Chery Tiggo 7 Pro синего цвета. Экспозиция сможет одновременно принять до 500 человек. Гости увидят не только современные технологии, но и историческое наследие. На интерактивных макетах покажут такие крупные проекты, как «Остров фортов», туристический кластер «Горская», «Технологическая долина и город-спутник Южный».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее прокомментировала факт того, что у экс-разведчика Скотта Риттера при попытке поездки в Россию на ПМЭФ-2024 изъяли паспорт в американском аэропорту. Она предложила выбрать поправку в конституции страны, которая бы соответствовала этому действию.

Риттер прежде заявил, что ВС России на Харьковском направлении стараются достигнуть сразу двух целей. По его словам, российские военнослужащие создают буферную зону и перетягивают ВСУ с юга.