Раскрыты основные причины ночных судорог Врач Терентьева назвала дефицит железа одной из причин ночных судорог

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Одной из причин ночных судорог может оказаться низкий уровень железа, предупредила врач-терапевт Екатерина Терентьева. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что так называемый синдром беспокойных ног, при котором в ночное время ощущается дискомфорт, покалывание или подергивание, может возникать на фоне физического и умственного перенапряжения, стресса и проблем со сном.

Это особенно часто встречается у людей, испытывающих постоянное физическое и умственное перенапряжение, стресс, дефицит сна. Периоды беременности и после родов также связаны с недостатком указанных микроэлементов и витаминов. <...> Такое состояние часто связано с низким уровнем железа, — пояснила специалист.

По словам врача, необходимо сделать скрининговый тест на уровень ферритина. Также в качестве первичных анализов рекомендуется сдать анализ крови на калий, натрий, кальций, магний, печеночные пробы, общие анализы крови и мочи. Женщинам, если ночные судороги сопровождаются спазмами в животе, стоит посетить гинеколога. Внешние признаки поражения ног на фоне синдрома беспокойных ног — повод обратиться к хирургу или флебологу, подчеркнула специалист.

Терентьева советует в момент судороги помассировать мышцу и согреть ее, встать и немного пройтись, а также подвигать ногами в разных направлениях. Врач отметила, что теплый душ поможет облегчить боль.

Если судороги распространяются на несколько участков тела или сопровождаются какими-либо другими симптомами — срочно обратитесь к врачу, — предупредила специалист.

Доктор Александр Мясников ранее назвал наследственность одной из причин синдрома беспокойных ног. По его словам, часто врачам не удается связать имеющуюся симптоматику с возможными причинами синдрома.