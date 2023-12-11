Раскрыты основные причины гастрита Врач Чижикова: злоупотребление лекарствами может привести к гастриту

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Злоупотребление лекарствами может привести к гастриту, предупредила врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что некоторые лекарства при длительном применении могут вызывать тяжелые повреждения слизистой. В первую очередь это касается нестероидных противовоспалительных препаратов.

Некоторые медикаменты при длительном применении могут вызвать тяжелые повреждения слизистой оболочки желудка, особенно антральной части и двенадцатиперстной кишки. К ним относятся нестероидные противовоспалительные препараты, — пояснила врач.

Привести к гастриту могут вредные привычки, такие как частое распитие алкоголя и курение. Кроме того, хронический стресс является одним из факторов развития болезни. Гастроэнтеролог уточнила, что нервные состояния вызывают изменения в пищеварительной системе, которые вредят внутренним органам. Важно скорректировать питание, чтобы снизить риски гастрита. Так, питание должно быть регулярным, блюда следует подавать с небольшим количеством специй и приправ. Чижикова также посоветовала тщательно пережевывать пищу.

Еще одна распространенная причина гастрита — бактерии Helicobacter pylori. Врач отметила, что они разрушают защитный слой на стенках желудка, увеличивают кислотность его сока и делают слизистую уязвимой.

Гастроэнтеролог Валерия Ломова ранее рассказала, что продукты с высоким содержанием животного жира особенно вредны для здоровья печени. К ним относятся сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, пирожные и торты.