Раскрыты основные ошибки пожилых в жару Гериатр Ткачева посоветовала пожилым меньше находиться на солнце в жару

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Одной из основных ошибок пожилых в жару является долгое пребывание на солнце, рассказала главный внештатный специалист Минздрава РФ, гериатр Ольга Ткачева. В беседе с «Москвой 24» она посоветовала людям в возрасте чаще оставаться в тени или в охлажденном помещении. Врач предупредила, что перегрев приводит к сгущению крови, уменьшению жидкости в организме и влияет на функции мозга.

В самый пик жары стоит оставаться в тени, в каком-то охлаждаемом помещении, чтобы избежать перегрева. Лучше быть на свежем воздухе утром до 12:00 и вечером после 16:00. Перегрев опасен тем, что происходит сгущение крови, уменьшение жидкости в организме. Перегрев также может влиять на функцию мозга, люди теряют сознание, — подчеркнула гериатр.

По словам врача, пожилые часто отказываются использовать защитные средства. Она напомнила, что ультрафиолет обладает канцерогенным эффектом, в связи с чем нужно либо пользоваться специальными кремами, либо носить закрытую одежду. Это поможет снизить риски развития онкологических заболеваний.

Кроме того, пожилые часто забывают пить в жару достаточно жидкости. Ткачева предупредила, что при нахождении на солнце происходит выраженное потоотделение. Из-за этого снижается водно-электролитный баланс. Это может приводить к сгущению крови и развитию тромбоза. Врач посоветовала пожилым брать на прогулку бутылку с водой. Кроме того, в жару людям в возрасте стоит осторожно относиться к физическим нагрузкам: они могут усилить обезвоживание.

Терапевт Оксана Пивоварова ранее посоветовала отказаться от жирной пищи и алкоголя в аномальную жару. Врач рекомендовала есть овощные и фруктовые салаты, запивать которые нужно водой или свежевыжатыми соками.