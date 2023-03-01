Раскрыты опасные последствия искривления носовой перегородки Отоларинголог Русецкий: искривление носовой перегородки вызывает гайморит и головные боли

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Искривленная носовая перегородка провоцирует развитие гайморита и может стать причиной хронического синусита, фронтита, этмоидита и сфеноидита, рассказал «Москве 24» отоларинголог Юрий Русецкий. Также дефект может вызывать головные боли, синдром апноэ и храп, уточнил он. Помимо того, из-за искривления носовой перегородки количество потребляемого организмом кислорода сокращается, что оказывает негативное воздействие на организм, уточнил лор.

Соустье между пазухами и носом должно всегда хорошо работать, тогда у человека не будет гайморита. Искривление носовой перегородки может быть причиной рецидивирующего и хронического синусита, гайморита, фронтита, этмоидита, сфеноидита, — пояснил Русецкий.

Врач подчеркнул, что исправлять искривление носовой перегородки необходимо, если оно сопровождается функциональными проблемами. Он объяснил, что поводом для операции может стать затруднение дыхания, частые простудные заболевания, боли в голове и храп. Эксперт также добавил, что данный дефект препятствует прохождению воздуха через полость носа, а большая его часть может скапливаться возле искривления. На этом месте слизистая оболочка истончается и начинает сохнуть, из-за чего на ней образуются корочки, язвы и ранки, предупредил Русецкий.

Отоларинголог Алина Титкова ранее рассказала, что примерно в 15% случаев причинами кровотечений из носа могут быть доброкачественные и злокачественные (раковые) новообразования (папилломы, саркома), травмы, а также характерные заболевания, такие как юношеская ангиофиброма носоглотки. Чаще всего (85%) носовые кровотечения бывают вызваны заболеваниями соматического характера — артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов, почечная гипертензия, заболевания крови.