Искривленная носовая перегородка провоцирует развитие гайморита и может стать причиной хронического синусита, фронтита, этмоидита и сфеноидита, рассказал «Москве 24» отоларинголог Юрий Русецкий. Также дефект может вызывать головные боли, синдром апноэ и храп, уточнил он. Помимо того, из-за искривления носовой перегородки количество потребляемого организмом кислорода сокращается, что оказывает негативное воздействие на организм, уточнил лор.

Соустье между пазухами и носом должно всегда хорошо работать, тогда у человека не будет гайморита. Искривление носовой перегородки может быть причиной рецидивирующего и хронического синусита, гайморита, фронтита, этмоидита, сфеноидита,пояснил Русецкий.

Врач подчеркнул, что исправлять искривление носовой перегородки необходимо, если оно сопровождается функциональными проблемами. Он объяснил, что поводом для операции может стать затруднение дыхания, частые простудные заболевания, боли в голове и храп. Эксперт также добавил, что данный дефект препятствует прохождению воздуха через полость носа, а большая его часть может скапливаться возле искривления. На этом месте слизистая оболочка истончается и начинает сохнуть, из-за чего на ней образуются корочки, язвы и ранки, предупредил Русецкий.

Отоларинголог Алина Титкова ранее рассказала, что примерно в 15% случаев причинами кровотечений из носа могут быть доброкачественные и злокачественные (раковые) новообразования (папилломы, саркома), травмы, а также характерные заболевания, такие как юношеская ангиофиброма носоглотки. Чаще всего (85%) носовые кровотечения бывают вызваны заболеваниями соматического характера — артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов, почечная гипертензия, заболевания крови.