Раскрыты опасные места для размещения роутера Ученый Костин назвал опасным размещение роутера в спальне

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Роутеры не являются совершенно безопасными для здоровья, поэтому не следует размещать их в спальне или в комнатах, где человек проводит большую часть времени, рассказал заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин. В беседе с Lenta.ru он отметил, что постоянное воздействие с близкого расстояния может неблагоприятно повлиять на состояние организма.

Под близким расположением предполагается размещение устройства в комнате, а также там, где вы часто проводите время сна и отдыха. <...> Не нужен Wi-Fi — не нужно подвергать себя облучению. Выключайте роутер на ночь или на время, когда не используете гаджеты, — пояснил эксперт.

По словам ученого, если устройство возможно подключить к интернету через кабель, лучше отказаться от роутера. Это связано с тем, что такой способ не наносит вреда здоровью и также обеспечивает лучшую скорость работы интернета. Костин также призвал выбирать роутеры в зависимости от площади помещения. Так, многоканальную Mesh-систему не стоит ставить в квартире менее 50 квадратных метров.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин ранее предупредил, что привычка носить телефон в нагрудном кармане может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к нарушению сердечного ритма. Терапевт пояснил, что из-за гаджета нагревается ткань и возникает электромагнитное излучение.