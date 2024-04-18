Раскрыты обязанности кипера, которого поцарапала панда Катюша Поцарапанный Катюшей кипер занимается постоянным анализом поведения животного

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша

Работа кипера, которого недавно расцарапала панда Катюша, заключается не только в уборке вольеров, кормлении животных, но и постоянном наблюдении за подопечными и анализе их поведения, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Московского зоопарка. Также сотрудник отслеживает поедаемость рациона пандочки, и никто лучше кипера не знает, как меняется настроение малышки.

Никто, кроме кипера, лучше не знает, как меняется настроение животного, при уборке внимательно осматриваются остатки кормов, какая часть бамбука была проедена хорошо, какая хуже, какой сорт не заинтересовал совсем. Также внимательно осматривается кал, его количество, структура, консистенция. Настроение, поведение животного, остатки корма, состояние кала — первичные и главные показатели здоровья животного, и от ответственного отношения кипера зависит благополучие подопечного, — подчеркнули в пресс-службе.

В учреждении добавили, что Катюша хорошо знает всех сотрудников, которые с ней работают. У панд сильно развито обоняние и слух, поэтому она узнает голос и запах, исходящий от человека. Когда у нее появились слух, зрение и она первый раз увидела и почувствовала киперов, находящихся рядом с ней на осмотре, испугалась сама и испугала всех вокруг. В пресс-службе рассказали, что пандочка даже «грозно лаяла», пытаясь показать, что она опасный зверь и умеет защищаться.

Постепенно она привыкла к голосам, запахам и перестала пугаться. Но появление любого нового человека (например, ветврача) воспринимается с осторожностью, Катюша сначала принюхивается и привыкает. Так же осторожно она относится к новым предметам, новому окружению, поэтому и освоение экспозиционного вольера было постепенное, ненавязчивое, — отметили в зоопарке.

Всего за пандами в зоопарке ухаживают шесть человек, эти люди прошли стажировку в Китайском центре разведения панд. И Жуи, и Диндин, и Катюша узнают их. Больших животных тренируют каждый день, взрослые панды с легкостью приходят в неэкспозиционный вольер и выполняют команды, такие как дать лапу для осмотра, взятия крови, осмотр пасти, зубов, отработка различных поз для проведения УЗИ, естественно, получают за это вкусности в качестве поощрения.

18 апреля стало известно, что панда Катюша во время игры расцарапала живот сотруднику зоопарка. По словам Акуловой, животное уже нельзя просто взять и потискать, поскольку это может быть опасно.