Раскрыты новые подробности дела россиянки, арестованной за радужные серьги Хинштейн: арестованная за радужные серьги россиянка предъявила суду другую пару

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Нижнего Новгорода Анастасия Ершова, которой назначили пять суток административного ареста за ношение радужных сережек, предъявила в суде не ту пару. На распространившемся с ней с видео она была в других украшениях, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По словам парламентария, девушка предстала на ролике с шестицветной, а не семицветной радугой.

При вызове в полицию девушка заявила (под протокол!), что эти серьги она накануне выкинула и представить их не может. Каково же было всеобщее удивление, когда в суде адвокат предъявил новые серьги как доказательство ее невиновности — уже с семицветной радугой, — написал он.

Хинштейн добавил, что девушка отказалась объяснять, почему выбросила серьги с шестицветной радугой, сославшись на 51-ю статью Конституции. Он также обратил внимание, что этот символ, который считается признаком принадлежности к ЛГБТ-сообществу (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), можно увидеть и на ее странице в Pinterest.

Сожалею, что, подобно многим, купился на этот фейк: кто и зачем его запустил — вопрос отдельного разбирательства. Но при таких обстоятельствах считаю судебное решение законным и не вижу оснований для отмены, — заключил он.

Приговор жительнице Нижнего Новгорода вынесли 1 февраля. Ей назначили пять суток ареста по статье о демонстрации экстремистской символики из-за ее сережек в цветах радуги. Это первый подобный арест после запрета ЛГБТ в России.