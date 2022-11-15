Раскрыты неожиданные последствия кастрации домашних котов Ветеринар Шеляков рекомендовал стерилизовать кошек из-за риска развития патологий

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Кошек следует стерилизовать, поскольку у них могут развиваться патологии из-за отсутствия спаривания, сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с NEWS.ru. В то же время, по его словам, котов можно не кастрировать, если они чистоплотны, не пытаются сбежать из квартиры и отличаются дружелюбным нравом.

Тут надо понимать, что котов, в принципе, можно не кастрировать. Все зависит от модели поведения вашего питомца. Если он чистоплотный, постоянно не пытается вырваться на улицу и не проявляет агрессию, то можно в целом и не кастрировать, так как в отличие от кошек у домашних котов не развиваются патологии в связи с отсутствием спаривания, — сказал Шеляков.

Ветеринарный врач отметил, что кастрация для кота будет обязательной только в том случае, если он будет находиться вместе со стерилизованной самкой.

Ранее Шеляков рассказал, что домашних кошек лучше не кормить одновременно концентратом и натуральными продуктами. По его словам, владельцу питомца следует определиться — либо еда в пакетиках, либо «готовить как для себя».