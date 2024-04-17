Раскрыты лазейки, позволяющие Украине получать западное вооружение Военэксперт Баранец: Украина получает оружие от Польши, Германии и Норвегии

Фото: МО Британии

Украина получает вооружение от Польши, Германии и Норвегии, заявил NEWS.ru военный эксперт, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Также, по его словам, в республике «с большим трудом», но идет мобилизация.

Оружие Украине идет. Что бы они там ни говорили, что у поляков нет ПВО. Нет у поляков, найдут в Германии, нет у Германии — найдут у британцев или норвежцев и т. д. Найдут. Они потихоньку, по капельке накачивают Украину оружием. И что бы мы ни говорили о мобилизации на Украине, она идет, пусть с большим трудом, но идет. Мы не должны подбрасывать шапки вверх и смеяться, как их там ловят на улице. Их армия пополняется, а Украина накачивается оружием, — сказал собеседник.

Ранее высокопоставленные офицеры украинской армии на условиях анонимности сообщили, что линия обороны может обвалиться этим летом из-за преимущества российских войск. По их словам, Вооруженные силы РФ имеют преимущество в численности войск и вооружении, поэтому смогут «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках». Офицеры при этом отметили, что рассчитывать на вероятные ошибки России — это не стратегия.

Politico недавно писало, что ряд министров иностранных дел стран НАТО «неоднозначно отреагировали» на предложение генсека Альянса Йенса Столтенберга создать новый фонд помощи Украине в $100 млрд. В ответ на эту инициативу некоторые главы МИД «закатили глаза».