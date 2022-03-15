Раскрыты изменения в привычках россиян за время пандемии

Международная консалтинговая компания FinExpertiza сообщила, что число россиян, ведущих здоровый образ жизни, сократилось на шесть миллионов человек за два года пандемии коронавируса. При этом за данный период больше стало именно курильщиков, пишет Lenta.ru.

Аналитики рассказали, что число «зожников» в России снижается уже второй год подряд. В 2021 году вредные привычки появились у 2,24 млн россиян. Также на 2,7 млн человек увеличилось число тех, кто либо курит, либо не соблюдает более двух принципов здорового образа жизни. На текущий же момент в стране проживает 42,23 млн «антизожников».

Часть строгих приверженцев здорового образа жизни во время карантина 2020 года дала слабину и перешла к умеренному ЗОЖ. В 2021 году население стало ещё более склонно к пагубным привычкам, отказу от контроля за питанием и недостатку физической активности, — рассказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Ранее вирусолог Александр Чепурнов заявил, что люди и дальше будут болеть коронавирусом, инфекция будет циркулировать в обществе, однако столь массового характера заражения ожидать больше не стоит, если не появятся более опасные мутации COVID. По его мнению, пандемия коронавируса в России затухнет к лету 2022 года.