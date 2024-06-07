Раскрыты характеристики автомата, которым орудовал убийца скейтбордиста Оружейный эксперт Лазарев: АКС-У подходит для стрельбы на коротких дистанциях

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Автомат АКС-У, которым, предположительно, орудовал убийца скейтбордиста в Москве, подходит для стрельбы на коротких дистанциях, рассказал NEWS.ru оружейный эксперт, автор YouTube-канала Lazarev Tactical Константин Лазарев. Он подчеркнул, что изначально этот вид оружия был разработан для десантных частей и экипажей боевых машин, которые ограничены в пространстве.

Сам АКС-У — автомат, разработанный изначально для десантных частей, для экипажей боевых машин, для тех специалистов, которые ограничены в пространстве и работают в стесненных условиях. Многие его критикуют за то, что из-за короткого ствола на больших дистанциях он не сильно результативен и точен, — пояснил Лазарев.

По словам эксперта, от базовой модели Калашникова АКС-У отличается длиной ствола, коротким поршнем и конструкцией газового механизма. Он уточнил, что этот автомат короче и легче. Как отметил Лазарев, из него удобно стрелять на дистанции 50–100 м. Он добавил, что из-за короткого ствола из такого оружия не рекомендуется стрелять очередями.

Для больших дистанций он сильно и не нужен. На дистанции 50–100 м с него все летит. Из-за короткого ствола из него не рекомендуется стрелять очередями, потому что у него резко начинает падать кучность, — заключил эксперт.

Лазарев до этого предположил, что подозреваемый в убийстве мог незаконно ввезти автомат в Россию. Он подчеркнул, что если это было боевое оружие, то оно запрещено к гражданскому обороту в РФ. Кроме того, эксперт допустил, что это может быть переделка из другого оружия.