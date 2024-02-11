Раскрыты два сорта «неубиваемых» томатов, которые дадут высокий урожай «Хибины»: «милашка» и «кадет» стали лучшими сортами томатов по затратам и урожаю

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Идеальными сортами томатов, которые дадут много урожая при минимуме ухода за ними, стали «милашка» и «кадет», пишет портал «Хибины» со ссылкой на неназванного огородного эксперта с многолетним стажем. Эти два сорта, по его словам, обладают не только высокой урожайностью, но и небольшой высотой куста.

Первый сорт, «милашка», дает первый урожай уже через три месяца (85–92 дня) и обладает высокой устойчивостью к переменам погоды. Кроме того, этот вид не боится заболеваний, а вкус его плодов понравится любому дачнику.

Второй сорт, «кадет», известен ранней созреваеммостью плодов, каждый из которых весит в среднем 60 граммов. Он также устойчив к различным болезням и легко справляется с повышенной температурой, а плоды при этом не трескаются и не опадают с кустов. Для обоих сортов характерен рост куста на отметке 50 см и ниже.

Ранее глава Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил, что для тех, кто хочет построить дачу, есть множество льгот. Например, к подобным привилегиям относятся сельская ипотека, право использовать маткапитал, упрощенное оформление по «дачной амнистии». Эксперт также предупредил, что для минимализации рисков и проблем следует грамотно выбирать участок с нужным видом разрешенного использования.