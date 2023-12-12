Раскрыты детали завещания Жириновского Экс-депутат ГД Власов: Жириновский завещал своим детям лишь 20% состояния

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Основатель и бывший председатель ЛДПР Владимир Жириновский оставил своим детям лишь пятую часть своего состояния, заявил в интервью MK.RU экс-депутат Госдумы Василий Власов. При этом своей фракции после смерти он завещал около 2 млрд рублей.

В своем завещании Жириновский оставлял 70% средств партии [ЛДПР], 20% — детям и 10% — ИМЦ (Институту мировых цивилизаций, основанному Жириновским в 1999 году), — пояснил Власов.

Как рассказал экс-депутат, Жириновский говорил, что этой суммы ЛДПР хватит на участие в двух следующих президентских кампаниях. Как эти деньги тратят сейчас, Власов не знает.

Ранее руководитель комитета по социальной политике Госдумы Ярослав Нилов предложил показывать в самолетах авиакомпании «Аэрофлот» фильмы об основателе ЛДПР. По словам депутата, в разделе документального кино на борту есть ролики про выдающихся людей современности, в число которых нужно включить ленты про Жириновского.

До этого в России выпустили почтовую марку и конверт с изображением Жириновского. На марке представлен портрет политика с годами его жизни и орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, которого его удостоили в 2021 году. Ее тираж составил 98 тысяч экземпляров стоимостью 50 рублей за штуку.