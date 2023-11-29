Раскрыты детали отношений убитой в Турции россиянки с бывшим мужем Адвокат Геворкян заявил о поступавших россиянке Двизовой угрозах перед убийством

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Адвокат Оганес Геворкян, который занимался бракоразводным процессом россиянки Ирины Двизовой, убитой бывшим мужем в Турции, рассказал РЕН ТВ, что после расторжения брака в адрес его подзащитной начали поступать угрозы. По словам защитника, после развода женщина вернулась из Литвы в Россию, куда не мог приехать ее экс-супруг, так как был объявлен в розыск.

Он подавал исковые заявления формального характера в Литовской Республике, так как физически не мог приехать в Россию. Нам стали поступать всякие предупреждения, угрозы в адрес Ирины Юрьевны. Она уже, насколько я помню, уехала жить в Турцию. Были угрозы, шантаж, предупреждение в ее адрес о распространении личной информации. В августе 2022 года Ирина Юрьевна звонит, в срочном порядке сообщает, что ее бывший муж приехал в Турцию, стучит в дверь. Она сказала, что не чувствует себя в безопасности, — сообщил адвокат.

По словам Геворкяна, он сразу обратился в турецкую полицию и сообщил, что установил местонахождение человека, которого разыскивают в РФ. Параллельно адвокат подал заявление в российскую полицию с просьбой направить запросы коллегам в Турцию.

Геворкян рассказал, что после завершения двухлетних судебных тяжб россиянка переехала в Турцию. По словам адвоката, это было связано лишь с желанием жить там, где всегда тепло, солнце и хорошая погода.

Ранее появилось видео с места убийства россиянки и ее 15-летней дочери в турецком Бодруме. Их обнаружила мертвыми фитнес-тренер, приехавшая проведать россиянку из-за того, что та долго не выходила на связь. Основным подозреваемым в убийстве считается бывший муж россиянки Андрей Куслевич.