Раскрыты детали борьбы за жизнь убитой в Екатеринбурге девушки Очевидец: скорая в Екатеринбурге ехала к раненной ножом девушке без спецсигнала

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге скорая помощь ехала к раненной ножом девушке без спецсигнала, рассказала NEWS.ru очевидица. По словам собеседницы, врачи прибыли на место спустя 20 минут после звонка, кроме того, машина скорой пропускала вперед других участников движения.

Не видела сам момент нападения, проходила, когда девушка уже лежала, вызывали скорую вместе с прохожими (звонок был в 12:18). Все это время видели, что девушка была в сознании. Скорая подъехала около 12:38, ехала без звукового сигнала, пропуская машины, это больше всего возмутило. В итоге они вышли, один из врачей пощупал пульс и показал, что носилки не нужны, — поделилась собеседница.

Очевидица также добавила, что через пять минут после звонка в скорую на место приехали полицейские. По ее словам, из машины вышла одна сотрудница, которая разрешила остаться рядом с пострадавшей только двум мужчинам, которые первыми подбежали к ней. Затем, добавила очевидица, сотрудница правоохранительных органов взяла в соседнем магазине полотенце и зажимала рану. По словам собеседницы, все это время потерпевшая находилась в сознании.

Ранее стало известно, что убитую средь бела дня в Екатеринбурге 30-летнюю девушку звали Анна К. В расправе подозревают ее бывшего супруга, который, предположительно, сильно ревновал экс-жену. Девушка работала в Сбербанке и воспитывала девятилетнюю дочь.