Раскрыты частые причины мужских измен Психолог Гусева назвала инфантильность одной из частых причин мужских измен

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Одной из частых причин мужских измен является инфантильность и незрелость, предупредила семейный психолог Елена Гусева. Она рассказала «Газете.Ru», что в такой ситуации партнер начинает искать оправдание своему поведению. При этом сами они объясняют измену мифами о полигамности или об инстинктах.

Миф про полигамность очень удобен для инфантильных личностей, которые оправдывают этим свои измены. Психологически зрелому мужчине всегда достаточно одной женщины. И никакая полигамность или инстинкты — не оправдание, — объяснила Лантратова.

По словам Гусевой, еще одной причиной является отсутствие развития партнера. Мужчины могут обращать внимание на других женщин, когда те оказываются интереснее, чем их возлюбленная. В связи с этим психолог советует не забывать о личностном и профессиональном росте, чтобы в том числе сохранить отношения.

Кроме того, мужчины часто изменяют, когда женщина отказывается проявлять инициативу или избегает сексуальной жизни. Специалист пояснила, что такое поведение подталкивает к поиску связи на стороне. Она подчеркнула, что мужчины достаточно ленивы, чтобы вести двойную жизнь, если в их отношениях все хорошо.

Иногда измены происходят из-за неправильного распределения ролей в отношениях. Так, женщины, которые занимают позицию матери, «берут на воспитание» психологически незрелых мужчин. В конце концов в таких отношениях мужчина взрослеет, начинает привлекать других и может решиться на измену, рассказала Гусева. В связи с этим она призвала быть на равных с партнером.

Причиной для измены может стать подавление мужчины со стороны женщины. Психолог пояснила, что, когда обесценивается мнение партнера или возлюбленная часто насмехается над ним, он будет искать ту, кто восхищается, поддерживает и уважает.

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