Раскрыто влияние жизни в мегаполисе на здоровье сердца Врач Тяжельников раскрыл влияние жизни в мегаполисе на сердечно-сосудистую систему

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников рассказал «Мосленте», что ритм жизни в мегаполисе может иметь негативное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Эксперт пояснил, что быстрая еда, обилие информации, ночная жизнь и более стрессовая обстановка не способствуют здоровому образу жизни. Но врач добавил, что в больших городах можно найти и положительные аспекты.

Ритм мегаполисов наносит свою печать на здоровье. Быстрая еда, обилие информации, ночная жизнь, более стрессовая обстановка — все это негативные факторы, — заявил Тяжельников.

Специалист отметил, что при желании можно воспользоваться обилием парков и скверов, пешеходных зон и велосипедных маршрутов, спортивных площадок, чтобы поддерживать себя в тонусе. Он также указал на возможность поддерживать позитивный эмоциональный фон посещением театров, выставок и фестивалей.

Врач Екатерина Кашух ранее рассказала, что синдром беспокойных ног может возникнуть из-за нарушения обмена веществ в нервной системе. Она пояснила, что синдром беспокойных ног проявляется, когда человек лежит на кровати перед сном и в ногах появляется неконтролируемое желание двигать ногами из-за покалывания, мурашек, кожного зуда. Эксперт уточнила, что проблема может возникнуть из-за дефицита железа или фолиевой кислоты в организме, но отметила, что данное состояние требует лечения.