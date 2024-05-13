Раскрыто требование Роскомнадзора к TikTok ТАСС: Роскомнадзор потребовал от TikTok отчитаться о соблюдении законодательства

Роскомнадзор направил запрос в адрес головной компании TikTok, касающийся соблюдения приложением российского законодательства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Согласно его сведениям, это связано с обращением Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров к регулятору.

В частности, речь идет о соблюдении TikTok законов «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Если будут выявлены нарушения требований законодательства со стороны сервиса, Роскомнадзор может принять меры, прописанные в законе «О персональных данных», среди которых в том числе ограничение доступа к информации.

Ранее приложение TikTok стало полностью доступным в России как для владельцев устройств под управлением Android, так и для обладателей смартфонов на iOS. Жителям РФ стала доступна возможность просмотра роликов в социальной сети, а также публикации собственных видео.

Позднее IT-эксперт Павел Мясоедов предположил, что разработчики TikTok могут опасаться, что вскоре приложение перестанет нормально функционировать на Западе, поэтому они задумались о возвращении в Россию. Он считает, что скорое возвращение платформы на рынок весьма вероятно, для этого необходимо только создать новые алгоритмы, фильтрующие контент.