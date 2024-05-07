Раскрыто состояние Куклачева после инфаркта Mash: перенесший инфаркт Куклачев много разговаривает и примеряет костюмы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Telegram-канал Mash сообщил, что народный артист РСФСР Юрий Куклачев, перенесший инфаркт, чувствует себя хорошо, он активно ходит по палате и много разговаривает. По информации канала, дрессировщик даже примеряет костюмы.

Как пишет Mash, Куклачев показывает чрезмерную активность, из-за чего врачи забирают у него телефон, так как ему необходимо отдыхать. Согласно публикации, руководство больницы хотело выписать артиста еще к Пасхе, однако было принято решение оставить его под наблюдением еще на неделю. Канал добавил, что Куклачев уже распланировал рабочие встречи и наметил пресс-конференцию, ему хочется поскорее вернуться на публику.

Ранее худрук Театра кошек рассказал, что восстановительный период после инфаркта займет по меньшей мере шесть недель. Куклачев говорил, что надеется уже скоро вернуться к тому, чтобы радовать детей. По его словам, он выстоял в столь трудной ситуации благодаря энергии и поддержке большого количества людей.

Также ранее пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене рассказала, что Куклачева планируют выписать из больницы уже 13 мая. По ее словам, артист продолжает находиться под пристальным вниманием врачей.