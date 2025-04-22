Раскрыто, сколько пляжей в Анапе и Темрюкском районе непригодны для купания Роспотребнадзор: 150 пляжей Анапы и Темрюкского района непригодны для купания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Не менее 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе непригодны для купания, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что морская вода и песок там не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

В 2025 году 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе невозможно использовать для купания, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на пляжах проводится ежедневный мониторинг, также контролируется качество питьевой воды, воздуха и морепродуктов. В ближайшее время специалисты усилят проверки в зоне рекреации в Анапе и Темрюкском районе.

Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский заявил, что отели Анапы, несмотря на возможное снижение цен до 50%, столкнутся с серьезными трудностями в привлечении туристов. По его словам, из-за загрязнения пляжей будет невозможно открыть курортный сезон.

Уманский отметил, что снижение цен позволит лишь некоторым отелям выйти в ноль, сохранив рабочие места, однако о прибыли в этом сезоне речи не идет. Он также подчеркнул, что бизнес может столкнуться с проблемами выплаты кредитов и расчетов с партнерами. Уманский не исключил возможности обращения к властям за дополнительными мерами поддержки после оценки реального ущерба.