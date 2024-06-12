Раскрыто, с чем связан «лавинообразный» рост изъятия загранпаспортов РБК: изъятие загранпаспортов чаще всего происходит из-за ошибок и опечаток

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С начала года в России зафиксирован «лавинообразный» рост изъятия загранпаспортов, и в такие ситуации, как правило, попадают люди с документами старого образца, пишет РБК. Это происходит из-за ошибок и опечаток, наиболее частые из которых — несовпадение имени, фамилии и отчества, а также неправильное написание городов и регионов. По словам экспертов, у граждан с десятилетними паспортами такого не встречается.

Десятилетние паспорта — биометрические, они содержат цифровой код и ошибиться там достаточно сложно, потому что данные, которые зашиты в биометрию, переносятся на паспорт. То есть они «подтягиваются» из информационной системы, руками не вводятся, — объяснил генеральный директор юридического агентства «Персона Грата», руководитель комитета по правовым вопросам Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Паспорта без биометрии не были синхронизированы с системой, их заполняли работники, которые могут ошибиться, уточнил он. К тому же, нередко граждане сами совершают ошибки при внесении данных.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы получила в МФЦ «Лианозово» заграничный паспорт, в котором была ошибка в написании места ее рождения. Как утверждает девушка, она родилась в Венгрии, однако вместо английского варианта Hungary в документе было написано Vengriia.