Раскрыто редкое имя дочери Петросяна и Брухуновой KP.RU: Петросян и Брухунова назвали дочь Матильдой

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова назвали дочку, которая родилась в прошлом году, Матильдой, рассказали KP.RU близкие пары. Друзья сатирика предположили, что супруги назвали ребенка в честь знаменитой балерины и фаворитки Николая II Матильды Кшесинской.

Девочка родилась у Евгения Вагановича и Татьяны в октябре. Назвали малышку редким именем — Матильда, — говорится в сообщении.

Брухунова ранее опубликовала в соцсетях семейное фото, на котором держит в руках новорожденную девочку. У пары уже есть четырехлетний сын Ваган. Судя по кадру, дочери Петросяна и Брухуновой всего несколько месяцев.

Музыкальный продюсер, концертный директор Сергей Дворцов подверг сомнению слова Брухуновой, которая заявила, что самостоятельно родила свою дочь. Дворцов заявил, что полтора месяца назад встретил ее на одном из светских мероприятий и не заметил у нее никаких признаков беременности.

Ранее супруга Петросяна ответила подписчикам, что у ее мужа нет проблем с продолжением рода. Об этом она сообщила под одной из публикаций в соцсети, где подписчица оставила ироничный комментарий, заметив, что многие молодые люди испытывают трудности в вопросе зачатия ребенка.