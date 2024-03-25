Раскрыто происхождение аккаунтов, с которых детей призывают к терроризму Мизулина: рассылки с призывами детей к терактам приходят с украинских аккаунтов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большая часть аккаунтов, с которых российских подростков призывают совершить теракт, зарегистрирована на территории Украины, сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, был проанализирован целый ряд таких страниц. Оказалось, что почти все аккаунты были созданы недавно.

Мы посмотрели целый ряд аккаунтов, с которых идет такая рассылка. В подавляющем большинстве аккаунты новые, созданы на территории Украины, — написала Мизулина.

Она также опубликовала скриншоты с примерами сообщений, в которых детей призывают к терроризму. Мизулина отметила, что зачастую неизвестные знают личные данные подростков. По всей видимости, информация была получена из утекших баз. Глава Лиги безопасного интернета призвала блокировать такие аккаунты и не вести с ними диалог.

Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что провокаторы начали писать в социальных сетях подросткам по всей России и предлагать им совершить теракт. Она отметила, что детям либо обещают вознаграждение, либо, наоборот, их запугивают.

Также ранее СМИ сообщали, что россияне разных возрастов начали получать рассылку, в которой им предлагают совершить теракт. Неизвестные лица связываются с ними через мессенджер Telegram со скрытых номеров.