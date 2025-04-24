Раскрыто, почему убитый в Кингсеппе полицейский пошел служить в органы Убитый в Кингсеппе полицейский пошел служить, чтобы помочь матери

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Убитый в Кингиссепе 24-летний полицейский Дмитрий Семеновых пошел служить в правоохранительные органы, потому что хотел помочь своей матери, которая воспитывала его одна, рассказал NEWS.ru знакомый погибшего. По его словам, парень профессионально занимался спортом, он хорошо зарекомендовал себя на службе, был честным и справедливым.

Мама Димы очень любила его и воспитывала одна. Он стал учиться на полицейского, чтобы помочь ей. В прошлом профессионально занимался спортом. Дима был очень хорошим человеком. Он всегда улыбался, был честным и справедливым, — рассказал знакомый Семеновых.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что неизвестный зарезал 24-летнего оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых в Кингисеппе. Полицейский обратил внимание на прохожего, который был схож по приметам с лицом, разыскиваемым за совершение противоправных действий, и подошел для проверки документов. Молодой человек вонзил в шею Семеновых нож и скрылся.

В поисках преступника участвуют 300 человек, в частности сотрудники полиции, ФСБ, Росгвардии и погранслужбы. Они используют вертолет. В городе объявлен план «Перехват». В правоохранительных органах предполагают, что подозреваемый скрылся в лесу. Отмечается, что дома в деревне Загривье его не было.