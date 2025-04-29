Раскрыто, почему СССР не стал возвращать поставки по ленд-лизу после ВОВ Историк Залесский: СССР использовал поставки по ленд-лизу после ВОВ в хозяйстве

Фото: Дмитрий Козлов/РИА Новости

После окончания Великой Отечественной войны Советский Союз решил не возвращать технику и оборудование, полученные по программе ленд-лиза, поскольку они были крайне необходимы для восстановления народного хозяйства, заявил NEWS.ru историк Константин Залесский. Он пояснил, что сохранившиеся после войны машины и локомотивы активно использовались в мирных целях. По его словам, СССР находился в крайне тяжелом положении после войны в отличие от США, которые могли наращивать производство, не пострадав от боевых действий.

После войны мы приняли решение, что будем как-то расплачиваться, но возвращать поставки все-таки не будем. Нам то, что сохранилось после военных действий, те же самые автомашины, нужно было и в восстановлении народного хозяйства. Те же самые локомотивы — это все тоже нам было нужно. Наша страна вела чрезвычайно тяжелую войну. Кстати, надо отметить, что США в этот и последующий моменты находились вне зоны военных действий и могли увеличивать производство. А у нас производство во время войны по сравнению с предыдущими годами упало. Поэтому ленд-лиз в данном случае несколько облегчил наше положение, — пояснил Залесский.

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