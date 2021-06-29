Раскрыто наказание за использование поддельных QR-кодов

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас раскрыл наказание за использование поддельных QR-кодов для посещения московских ресторанов. По его словам, недобросовестным посетителям грозит тюремное заключение на срок до двух лет, сообщает РИА Новости.

Сенатор объяснил, что использование поддельных кодов с привязкой к неофициальным порталам госуслуг не интерпретируется как подделка чего-либо. Подобные нарушения связывают с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, то есть намеренным нарушением правил, установленных для посещения общественных мест в Москве.

В зависимости от последствий может наступать ответственность до двух лет лишения свободы, — заметил Клишас.

Он также добавил, что ответственность может быть и административной. Так, нарушителям могут предписать выплатить штраф в размере до 40 тысяч рублей.

Ранее директор экспертных сервисов Евгений Волошин рассказал о продаже мошенниками QR-кодов для посещения ресторанов. Средняя стоимость такого кода составляет 11 тысяч рублей.