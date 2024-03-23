Раскрыто наказание для пособников террористов из «Крокус Сити Холла» Юрист Русяев: пособникам террористов из «Крокуса» грозит 20 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пособникам террористов из «Крокус Сити Холла» грозит до 20 лет за любую помощь боевикам, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что помощью преступникам признается предоставление оружия, инструкций, убежища и транспорта.

Отдельная ответственность предусмотрена для пособников террористов, а также при захвате заложников и организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ). Согласно ч.3 ст. 205.1 УК РФ, пособничество в этих преступлениях наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Под пособничеством понимается любое умышленное содействие террористам — предоставление оружия, инструкций, убежища, транспорта и тому подобное, — сказал Русяев.

Эксперт напомнил: закон позволяет освободиться от ответственности, если своевременно сообщить о готовящемся теракте и способствовать его предотвращению.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Брянской области были задержаны все четверо предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в подмосковном «Крокусе». С ними уже работают следователи, их этапируют в Москву. Как уточнили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемые имели контакты с украинской стороной. После нападения преступники планировали перейти границу России с Украиной к подельникам.

Согласно сведениям ФСБ, задержано 11 человек, среди которых четверо террористов, принимавших непосредственное участие в теракте. Спецслужбы ведут работу по выявлению пособнической базы. В настоящее время установлено, что подозреваемые тщательно спланировали теракт. Оружие, которое использовали террористы, было заранее подготовлено в тайнике.

Экстренные службы обнаруживают новые тела погибших при разборе завалов в «Крокус Сити Холле». По данным Следственного комитета, число жертв теракта на данный момент составляет 115 человек.