Названа музыка, помогающая сконцентрироваться на работе Эксперт по саморазвитию Король посоветовал слушать инструментальную музыку во время работы

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Чтобы сконцентрироваться на рабочем процессе, лучше выбирать в качестве фона инструментальную музыку, рассказал эксперт по саморазвитию Александр Король. В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что такие композиции будут задавать единый темп и помогут не отвлекаться на внешние факторы.

Для сохранения продуктивного состояния лучше слушать инструментальные композиции — они будут задавать единый темп, который не будет отвлекать вас на внешние факторы. Отличное решение для работы — современная классическая музыка, — подчеркнул Король.

По словам эксперта, приятная музыка способна повысить уровень дофамина, который в том числе отвечает за мотивацию, внимание и креативность. Можно отдавать предпочтение уже знакомым песням: это позволит не тратить лишние ресурсы на попытки понять композицию. Кроме того, людям творческих профессий и IT-сферы стоит обратить внимание на электронную музыку и инди-поп. Ритм таких мелодий помогает поддерживать в тонусе мозговую деятельность.

Король добавил, что при прослушивании музыки ежедневно человек начинает воспринимать ее смысл неосознанно. Например, находясь в подавленном состоянии, люди могут выбирать депрессивные песни, сильнее углубляясь в свои переживания. Эксперт советует отказаться от такой поведенческой модели и выбирать позитивную музыку, чтобы, наоборот, повысить настроение.

Для сохранения бодрости хорошо подходит фолк, поп или рок музыка с элементами регги, отметил Король. Он добавил, что перед тренировкой нужно выбирать энергичные треки. Так, хорошо подойдет рэп или альтернативный рок.

Врач Олег Абакумов ранее посоветовал не пытаться поспать лишние пять минут после звонка будильника. По его словам, такое оттягивание времени подъема не даст человеку возможности почувствовать себя бодрым после ночного сна.