Раскрыто, как финансировался теракт в «Крокусе» Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» финансировался через криптовалюту

Теракт, произошедший в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», финансировался через многочисленные организации с применением в том числе криптовалюты, заявил на международном форуме по вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, на это указывают предварительные результаты проверок. При этом следственные мероприятия продолжаются, передает ТАСС.

Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран. А финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты, — заявил Чиханчин.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Его исполнители открыли огонь по зрителям и находившимся в здании людям. После этого террористы подожгли концертный зал.

Ранее Чиханчин назвал трагедию в «Крокус Сити Холле» тщательно спланированным и подготовленным терактом. Глава Росфинмониторинга заявил, что преступление было реализовано с помощью международной пособнической сети. Он обратил внимание, что террористы были обеспечены транспортом, оружием и путями отхода.