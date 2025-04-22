Раскрыто, к каким проблемам может привести токсичный позитив

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Подавление негативных эмоций или так называемый токсичный позитив чреват психосоматическими расстройствами, пишет Мойка78. Россиянам напомнили, что для ментального здоровья важно испытывать полный спектр чувств.

Постоянное избегание или отрицание негативных переживаний существенно вредит психике человека, сообщило издание. Подобный самообман может привести к нервным срывам.

Токсичные оптимисты нередко игнорируют отрицательные эмоции окружающих и навязывают им свое «позитивное» мышление. Из-за такого подхода к жизни они рискуют потерять знакомых и даже друзей.

Нейропсихолог Екатерина Тур ранее заявила, что негативные эмоции нужно проживать для того, чтобы они не накапливались и не вредили психическому здоровью. По ее словам, можно включать громкую музыку и выражать эмоции через пение, плач и танцы.