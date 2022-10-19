Раскрыто имя экс-замминистра энергетики, уличенного в огромной взятке РИА Новости: экс-замминистра энергетики, получивший взятку в 227 млн рублей, оказался Анатолий Тихонов

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Анатолий Тихонов

РИА Новости, ссылаясь на информированный источник, сообщило, что бывший замглавы Минэнерго России, которому вменяют взятки на госконтрактах в размере 227 млн рублей, оказался задержанный два года назад Анатолий Тихонов. Отмечается, что подозреваемому, помимо растраты в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ), вменили получение особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Речь идет о бывшем замглавы Минэнерго Анатолии Тихонове, — говорится в сообщении.

Уголовное дело передано в Мещанский суд на рассмотрение, первое заседание произойдет 26 октября. Всего по делу проходят семь подозреваемых.

19 октября глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга и Федерального казначейства РФ выяснили об участии экс-замминистра Минэнерго РФ в получении взятки на 227 млн рублей. Министр пояснил, что деньги передавались через третьи лица с использованием расчетных счетов в иностранных банках и предназначались для оказания содействия при заключении государственных контрактов. Имени подозреваемого Колокольцев не назвал.

Тохонова арестовали в сентябре 2020 года. В Следственном комитете считают, что в бытность главы «Российского энергетического агентства» при Минэнерго России он был участником хищения более 600 млн рублей, предназначенных для создания информационной системы. По версии следствия, дополнительные 100 млн рублей фигурант уголовного дела присвоил себе при поставке оборудования по двум госконтрактам.