Раскрыто, что ждет пассажиров после узаконивания овербукинга в авиации Авиаэксперт Горбачев заявил, что компании начнут злоупотреблять овербукингом

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В случае если Минтранс узаконит овербукинг, авиакомпании начнут злоупотреблять продажей двух или трех билетов на каждое пассажирское место, заявил НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев. По его мнению, эта практика является вынужденной мерой, которую нельзя вводить в ранг постановления.

Хотят узаконить этот беспредел авиакомпаний. <...> Если мы введем, то это будет нормой, сейчас это лишь эпизоды. Если узаконить это понятие, авиакомпании будут делать так постоянно, — предупредил Горбачев.

Двойные и тройные билеты, по его словам, выдавать пассажирам недопустимо. Авиакомпания обязана либо обеспечить перелет, либо вернуть гражданину деньги, пояснил эксперт. При этом штрафные меры в отношении перевозчика вводить не следует, поскольку это единичные случаи, а не системная проблема, подчеркнул Горбачев.

«Аэрофлот» ранее предложил начать продавать в России авиационные билеты на условиях овербукинга. Изменения касаются порядка внесения поправок в условия договора перевозки, их могут внести в Воздушный кодекс РФ.